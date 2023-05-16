Joao Pedro beklemede

Büyük umutlarla alınan Joao Pedro beklenilen katkıyı verememişti. İtalyan yıldızın sezon bitiminde Çizme'ye dönmesi büyük ihtimal. Genoa, Bologna ve Udinese peşinde. Udinese çok ısrarcı. Pedro ise net kararını sezon sonu verecek. Önce F.Bahçe ile görüşecek.
Büyük umutlarla alınan Joao Pedro beklenilen katkıyı verememişti. İtalyan yıldızın sezon bitiminde Çizme'ye dönmesi büyük ihtimal. Genoa, Bologna ve Udinese peşinde. Udinese çok ısrarcı. Pedro ise net kararını sezon sonu verecek. Önce F.Bahçe ile görüşecek.