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İlk zafer için kenetlendiler

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü kalmadı. Zirvenin gerisinde kalmasının ana nedenlerinden biri de derbilerde alınan kötü sonuçlar. Camia tek yürek oldu, Trabzonspor'u bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
İlk zafer için kenetlendiler

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ligin zirvesi ve dibindeki takımlara verdiği puanlarla geride kalmıştı. Hafta başlamadan önce Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya'nın geçmiş sezonlarda üstünlük kurduğu derbilerde aldığı kötü sonuçlar camiayı üzdü. Fenerbahçe evinde Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetti. Deplasmanda Trabzonspor'a yenildi, Kartal ile berabere kaldı. 12 toplam puanın sadece 1'ini aldı. Fikstüründe kalan Trabzonspor ve Galatasaray maçlarından 6 puan istiyorlar.

TOPLANTI YAPIYORLAR

Sarı-lacivertli futbolcular, idmanlarda bir hayli hırslı. Sezon boyunca derbi maçlarda aldıkları skorlardan hiç memnun olmayan ve camiayı hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünen oyuncular öncelikle Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak taraftara moral vermeyi planlıyor. Kaptan Altay Bayındır önderliğinde görüşmeler gerçekleştiren oyuncular "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız. Pes etmek yok. Matematiksel olarak şansımız sürüyor. Rakibimizde maçınımız olması da bizim için bir avantaj" diye konuştu.

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