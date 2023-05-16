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Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu en iyi şekilde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Kanarya'da yapılacak takviyelerin takıma direkt katkı sağlayacak isimlerden oluşmasına özen gösterilecek. Dünyaca ünlü isimleri radarına alan Kanarya'da Lucas Moura heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki Brezilyalı yıldız hakkında flaş gelişmeler var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:59
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Lucas Moura aşkı yeniden alevlendi.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Uzun süredir sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldızın son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Dünyaca ünlü yıldızları hedefine alan Kanarya, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki Lucas Moura ile ilgili yaşanan gelişmeler heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Sezon sonunda Tottenham'daki sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura takımdan ayrılacak.


Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

footmercato.net'in haberine göre; Ada ekibine veda edecek olan Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında bir karar vermek için kendi temsilcileriyle bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Bonservisini eline alacak olan Lucas Moura, menajerleriyle yapacağı temasların ardından hangi takıma gideceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Özellikle Fenerbahçe ara transfer döneminde Lucas Moura için oldukça istekli davranmıştı ancak oyuncuyu ikna edemedi.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

6 ay daha Tottenham'da kalmak isteyen Moura, sezonun sona ermesiyle kariyerinde yeni bir yelken açacak.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Lucas Moura'nın şimdiden birçok talibi var. İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'nın yanı sıra, Katar ve Suudi ekiplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

Yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin yeniden bir hamle yapabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin gözdesinden flaş hamle! Menajeriyle görüşecek ve...

30 yaşındaki oyuncu, her iki kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

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