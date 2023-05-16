Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde birçok isme veda edilecek.
Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Kanarya'da bu isimlerle yapılan görüşmeler sonrası yollar ayrılacak.
Bu futbolculardan biri de beklentileri karşılayamayan Mert Hakan Yandaş.
Fenerbahçe'de bu sezon birçok kez tartışılan isim haline gelen Mert Hakan Yandaş için sürpriz bir ekip devreye girdi.
Takımdan ayrılması beklenen milli futbolcuya, Süper Lig'den talip çıktı.
Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor, eski oyuncusu için harekete geçti.
Çalımbay önderliğinde 3 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılan, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Yiğidolar'da yeni sezon için çalışmalara başladı.
Yiğidolar'da yönetim, hocanın taleplerini karşılama noktasında düğmeye bastı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay'ın en önemli taleplerinden biri; özellikle takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesi.
Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği öğrenildi.
2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kontratı gelecek sezon sona eriyor.
Sivasspor'un yanı sıra Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.
BEKLENENİ VEREMEDİLER
Mert Hakan ve Emre Kılınç, Transfer oldukları Fenerbahçe ile Galatasaray'da beklenen katkıyı veremediler.
28 yaşındaki Mert Hakan bu sezon 21 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen 28 yaşındaki Emre Kılınç ise 28 maçta 2 gol, 4 asist katkısı sağladı.