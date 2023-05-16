Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay'ın en önemli taleplerinden biri; özellikle takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesi.