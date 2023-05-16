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Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezonda yaşanacak değişimin ilk adımları atılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, gönderilecekler listesine kondu. Veda edilecek futbolcular arasında bulunan deneyimli oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 09:26
Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde birçok isme veda edilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Kanarya'da bu isimlerle yapılan görüşmeler sonrası yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Bu futbolculardan biri de beklentileri karşılayamayan Mert Hakan Yandaş.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon birçok kez tartışılan isim haline gelen Mert Hakan Yandaş için sürpriz bir ekip devreye girdi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Takımdan ayrılması beklenen milli futbolcuya, Süper Lig'den talip çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor, eski oyuncusu için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Çalımbay önderliğinde 3 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılan, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Yiğidolar'da yeni sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Yiğidolar'da yönetim, hocanın taleplerini karşılama noktasında düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; Rıza Çalımbay'ın en önemli taleplerinden biri; özellikle takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kontratı gelecek sezon sona eriyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

Sivasspor'un yanı sıra Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu

BEKLENENİ VEREMEDİLER
Mert Hakan ve Emre Kılınç, Transfer oldukları Fenerbahçe ile Galatasaray'da beklenen katkıyı veremediler.

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