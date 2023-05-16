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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten ve şu an Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 12:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Hürriyet'in derlediği habere göre; 42 yaşındaki çalıştırıcı, röportajına 2003 yılında Serie A ekipleri Inter ile Milan'ı karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalini anlatarak başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

"MILAN'A ELENDİKTEN SONRA 15 DAKİKA AĞLADIM"

Genç taktisyen, şunları söyledi: "2003'te Milan'a elenmemizin ardından 15 dakika ağladım. Eğer Milan'ı yenseydik o sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

2003 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Inter ile Milan karşılaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

İlk maç 0-0, ikinci maç ise 1-1 bitmişti. Milan deplasman golü kuralı sayesinde turu geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Emre Belözoğlu bu iki maçta da 90 dakika süre almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Belözoğlu, bu sezonun sonunda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında da konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

"BARELLA BENİM GİBİ"

Genç teknik adam bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "2003 yılındaki Milan maçı geride kaldı. Şimdi ise İstanbul'umda Inter'i bekleyeceğim. Eşleşmenin ilk maçını stadyumda (San Siro) izledim. Nicolas Barella benim gibi. Her zaman kazanmak istiyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

Emre Belözoğlu, röportajına Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşarak son verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Belözoğlu'dan İtalyan basınına olay itiraf! Arda Güler...

"ARDA GÜLER'DEN GÖZÜNÜZÜ AYIRMAYIN"

Başarılı çalıştırıcı şunları söyledi: "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak."

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