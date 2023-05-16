FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaz aylarında yuvadan uçabilir.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaz aylarında yuvadan uçabilir.
Bu sezonki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda.
Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanan genç oyuncu, düzenli bir şekilde ilk 11 oynamaya başladı.
Tekniği ve oyun zekayısla ön plana çıkan Arda Güler, takımın hücum organizasyonlarında başrolü oynuyor.
Attığı paslarla takım arkadaşlarını yönlendiren genç yıldız, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Sergilediği futbolla dikkat çeken Arda Güler, transferinde de gözdesi oldu.
Başarılı oyuncuyu Avrupa'nın birbirinden önemli kulüpleri takip ediyor.
Yıldız ismi isteyen takımların başında ise İngiliz devi Newcastle United geliyor.
Akşam'ın haberine göre; Ada ekibinin yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Arda'nın ailesiyle Dubai'de bir araya geldi.
İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile bir haber yer aldı.
Ada basınında yer alan haber şu şekilde; "Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar.
Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir.
Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir."
Newcastle United'ın önemli hedeflerinden olan Arda Güler için İspanyol devi Barcelona'nın ilgisi devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan genç yıldızın Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.