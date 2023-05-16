Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ele avuca sığmayan genç yıldızı Arda Güler, transferde Avrupa takımlarının gözdesi konumunda bulunuyor. Bu sezonki futboluyla Süper Lig'e damga vuran 18 yaşındaki oyuncu, birçok ekibin listesine girdi. Özellikle İngiltere ve İspanya'dan önemli kulüplerin radarına giren başarılı oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arda Güler'in transferiyle ilgilenen dev kulübün temsilcileri, oyuncunun ailesiyle Dubai'de bir araya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:18 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:22
FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaz aylarında yuvadan uçabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Bu sezonki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanan genç oyuncu, düzenli bir şekilde ilk 11 oynamaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Tekniği ve oyun zekayısla ön plana çıkan Arda Güler, takımın hücum organizasyonlarında başrolü oynuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Attığı paslarla takım arkadaşlarını yönlendiren genç yıldız, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Sergilediği futbolla dikkat çeken Arda Güler, transferinde de gözdesi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Başarılı oyuncuyu Avrupa'nın birbirinden önemli kulüpleri takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Yıldız ismi isteyen takımların başında ise İngiliz devi Newcastle United geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Akşam'ın haberine göre; Ada ekibinin yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Arda'nın ailesiyle Dubai'de bir araya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile bir haber yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Ada basınında yer alan haber şu şekilde; "Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir."

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Newcastle United'ın önemli hedeflerinden olan Arda Güler için İspanyol devi Barcelona'nın ilgisi devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dubai'de transfer görüşmesi! Arda Güler yuvadan uçuyor

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan genç yıldızın Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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