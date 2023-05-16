Crespo hırslı

Kanarya'nın orta sahasındaki dinamik oyuncusu Miguel Crespo, sezonun kalan bölümünde hata yapmamaları gerektiğini söyledi. Portekizli futbolcu "Şu anda rakibimizin 5 puan gerisindeyiz. Onların puan kaybını bekleyeceğiz. Biz de kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız" dedi.
Kanarya'nınorta sahasındaki dinamik oyuncusu Miguel Crespo, sezonun kalan bölümünde hata yapmamaları gerektiğini söyledi. Portekizli futbolcu "Şu anda rakibimizin 5 puan gerisindeyiz. Onların puan kaybını bekleyeceğiz. Biz de kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız" dedi.