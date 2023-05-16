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Bruma şov yapıyor değeri de artıyor

Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma müthiş oynuyor. Portekiz ekibinde 14 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız fileleri 4 defa sarstı. Tecrübeli kanat oyuncusunun 5 de asisti bulunuyor. 14 mücadelede 9 defa tabelaya etki eden Bruma için Braga, sarı-lacivertliler ile ön temas kurdu. Önerileri 2 milyon euro oldu. Ancak Fenerbahçe bu rakamı düşük buldu ve pazarlıkların 2 milyon euro üzerinden devam edemeyeceğini Braga'ya bildirdi. Kanarya, Bruma için 4.25 milyon euro ödemişti. Braga'dan 5 milyon euro istendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Bruma şov yapıyor değeri de artıyor
Devre arasında Braga'ya kiralanan Bruma müthiş oynuyor. Portekiz ekibinde 14 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız fileleri 4 defa sarstı. Tecrübeli kanat oyuncusunun 5 de asisti bulunuyor. 14 mücadelede 9 defa tabelaya etki eden Bruma için Braga, sarı-lacivertliler ile ön temas kurdu. Önerileri 2 milyon euro oldu. Ancak Fenerbahçe bu rakamı düşük buldu ve pazarlıkların 2 milyon euro üzerinden devam edemeyeceğini Braga'ya bildirdi. Kanarya, Bruma için 4.25 milyon euro ödemişti. Braga'dan 5 milyon euro istendi.
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