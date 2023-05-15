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Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verildi. Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Enner Valencia'nın yerine dünya yıldızı ismi getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:29
Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

F.BAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI! "ONU DURDURMAK İMKANSIZ"

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Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa bir süre kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmak istiyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri forvet transferi...

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten Enner Valencia'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldızın Internacional ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Deneyimli golcünün sezonun sona ermesinin ardından Brezilya ekibine katılacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz günlerde Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Ekvador basınına konuşan Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz.
Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullanarak ay sonunu işaret etti.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Fenerbahçe'de Valencia'nın ayrılık ihtimaline karşın Ekvadorlu futbolcunun alternatifini belirledi.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

VALENCIA'NIN YERİNE AUBAMEYANG

Sarı-lacivertli ekibin, Internacional ile anlaştığı ileri sürülen Valencia'nın yerini Chelsea'den Aubameyang ile doldurmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Başkan Ali Koç'un Londra'ya yaptığı son ziyarette Chelsea yönetiminin bilgisi dahilinde Aubameyang ve menajeriyle bir araya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

33 yaşındaki Gabonlu santrforun F.Bahçe'ye transfer olma düşüncesine sıcak baktığı ve tarafların sezon sonunda tekrar görüşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Aubameyang yeterince forma şansı bulamadığı için Chelsea'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıktı.

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