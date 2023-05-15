Fenerbahçe'ye süper golcü! Taraftarı çılgına çevirecek hamle

Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
F.BAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI! "ONU DURDURMAK İMKANSIZ"
Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
F.BAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI! "ONU DURDURMAK İMKANSIZ"
Sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa bir süre kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmak istiyor.
Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri forvet transferi...
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten Enner Valencia'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldızın Internacional ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Deneyimli golcünün sezonun sona ermesinin ardından Brezilya ekibine katılacağı iddia edilmişti.
Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz günlerde Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ekvador basınına konuşan Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz.
Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız.
Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor.
Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz.
Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullanarak ay sonunu işaret etti.
Fenerbahçe'de Valencia'nın ayrılık ihtimaline karşın Ekvadorlu futbolcunun alternatifini belirledi.
VALENCIA'NIN YERİNE AUBAMEYANG
Sarı-lacivertli ekibin, Internacional ile anlaştığı ileri sürülen Valencia'nın yerini Chelsea'den Aubameyang ile doldurmak istediği iddia edildi.
Başkan Ali Koç'un Londra'ya yaptığı son ziyarette Chelsea yönetiminin bilgisi dahilinde Aubameyang ve menajeriyle bir araya geldiği belirtildi.
33 yaşındaki Gabonlu santrforun F.Bahçe'ye transfer olma düşüncesine sıcak baktığı ve tarafların sezon sonunda tekrar görüşeceği kaydedildi.
Aubameyang yeterince forma şansı bulamadığı için Chelsea'den ayrılmak istiyor.
Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla 22 maça çıktı.
Gabonlu santrfor, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Aubameyang'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.