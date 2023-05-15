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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha iddialı bir konumda bulunuyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sarı-lacivertlilerde iki kulvarda alınacak sonuçlar birçok ismin kaderini belirleyecek. Yeni sezon kadro planlaması için kolları sıvayacak Kanarya'da tam 11 futbolcu ile yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:20
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Fenerbahçe'nin kalan haftalarda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alacağı sonuçlar, gelecek sezon kadro yapılanmasına ışık tutacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği bu maçlardan çıkaracağı sonuçlarla doğrudan ilişkili.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Sözleşmesi bitecek olan Portekizli hoca hakkındaki karar sezon sonunda verilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki son durumu, takımdaki birçok yıldızı da yakından ilgilendiriyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Deneyimli hoca ile yolların ayrılması durumunda kadroda büyük değişim yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

WILLIAN ARAO TOPUN AĞZINDA!
Hürriyet'in haberine göre; Jesus'un önerisiyle transfer edilen Willian Arao, olası bir hoca değişimi durumunda topun ağzına gelen ilk isimlerden olacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

ENNER VALENCIA VE SERDAR DURSUN AYRILIĞIN EŞİĞİNDE!
İki yıllık sözleşmede ısrar ettiği için hala imza atılamayan Enner Valencia ve fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun da ayrılmaya en yakın isimler.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

GUSTAVO HENRIQUE VEDA EDEBİLİR!
Öte yandan Fenerbahçe'ye transferinden bu yana bekleneni veremeyen Gustavo Henrique'nin ayrılmaya en yakın isimler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNEBİLİR
Büyük umutlarla 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen Joao Pedro'nun da durumu belirsiz...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya Serie A takımlarının ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Bu nedenle 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Çizme'ye geri dönme olasılığı var.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

MERT HAKAN İÇİN TOP TEKNİK HEYETTE
Sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş'ın da takımdaki geleceği belirsiz.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Mert Hakan için Jesus veya yeni gelecek hoca son kararı verecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

ZAJC SERIE A'YI İSTİYOR!
Hala sözleşme yenilemeyen Miha Zajc'ın da kariyerine Serie A'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

ALIOSKI DE YOL AYRIMINDA!
Ayrılma ihtimali güçlü olan bir başka isim bu sezon sürekli şans bulamayan Makedon Ezgjan Alioski.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

ROSSI, OSAYI VE SZALAI'YE TEKLİFLER VAR!
Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alan Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.

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