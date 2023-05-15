Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

ROSSI, OSAYI VE SZALAI'YE TEKLİFLER VAR!

Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alan Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.