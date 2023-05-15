Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 11 futbolcu...

Fenerbahçe'nin kalan haftalarda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alacağı sonuçlar, gelecek sezon kadro yapılanmasına ışık tutacak.
Fenerbahçe'nin kalan haftalarda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alacağı sonuçlar, gelecek sezon kadro yapılanmasına ışık tutacak.
Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği bu maçlardan çıkaracağı sonuçlarla doğrudan ilişkili.
Sözleşmesi bitecek olan Portekizli hoca hakkındaki karar sezon sonunda verilecek.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki son durumu, takımdaki birçok yıldızı da yakından ilgilendiriyor.
Deneyimli hoca ile yolların ayrılması durumunda kadroda büyük değişim yapılması bekleniyor.
WILLIAN ARAO TOPUN AĞZINDA!
Hürriyet'in haberine göre; Jesus'un önerisiyle transfer edilen Willian Arao, olası bir hoca değişimi durumunda topun ağzına gelen ilk isimlerden olacak.
ENNER VALENCIA VE SERDAR DURSUN AYRILIĞIN EŞİĞİNDE!
İki yıllık sözleşmede ısrar ettiği için hala imza atılamayan Enner Valencia ve fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun da ayrılmaya en yakın isimler.
GUSTAVO HENRIQUE VEDA EDEBİLİR!
Öte yandan Fenerbahçe'ye transferinden bu yana bekleneni veremeyen Gustavo Henrique'nin ayrılmaya en yakın isimler olduğu öğrenildi.
JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNEBİLİR
Büyük umutlarla 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen Joao Pedro'nun da durumu belirsiz...
Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya Serie A takımlarının ilgisi sürüyor.
Bu nedenle 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Çizme'ye geri dönme olasılığı var.
MERT HAKAN İÇİN TOP TEKNİK HEYETTE
Sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş'ın da takımdaki geleceği belirsiz.
Mert Hakan için Jesus veya yeni gelecek hoca son kararı verecek.
ZAJC SERIE A'YI İSTİYOR!
Hala sözleşme yenilemeyen Miha Zajc'ın da kariyerine Serie A'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.
ALIOSKI DE YOL AYRIMINDA!
Ayrılma ihtimali güçlü olan bir başka isim bu sezon sürekli şans bulamayan Makedon Ezgjan Alioski.
ROSSI, OSAYI VE SZALAI'YE TEKLİFLER VAR!
Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alan Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.