Yeniden Wright

Gelecek sezon hücum hattında önemli değişiklikler yapmayı düşünen F.Bahçe, eski göz ağrısı Haji Wright'ı gündeminde tutuyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Antalyaspor'un golcüsünü bu kez renklerine bağlayabilir. F.Bahçe yönetimi, Antalyaspor'un kapısını yeniden çalmaya hazır. 25 yaşındaki ABD'li forvet de sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor. 2025'e kadar kontratı bulunan Wright için Antalyaspor'un 10 milyon euro'luk talebinin karşılanması ise zor gözüküyor. F.Bahçe de pazarlığa açık durumda.