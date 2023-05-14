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Yeniden Wright

Kanarya, Antalyaspor’un golcüsünün peşini bırakmadı İlgiye sıcak bakan ABD’li forvet için pazarlıklar başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Yeniden Wright

Gelecek sezon hücum hattında önemli değişiklikler yapmayı düşünen F.Bahçe, eski göz ağrısı Haji Wright'ı gündeminde tutuyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Antalyaspor'un golcüsünü bu kez renklerine bağlayabilir. F.Bahçe yönetimi, Antalyaspor'un kapısını yeniden çalmaya hazır. 25 yaşındaki ABD'li forvet de sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor. 2025'e kadar kontratı bulunan Wright için Antalyaspor'un 10 milyon euro'luk talebinin karşılanması ise zor gözüküyor. F.Bahçe de pazarlığa açık durumda.

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