Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Pedro'dan beklediği gelirin 5 milyon euro civarında olduğu da gelen haberler arasında...
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.
1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.