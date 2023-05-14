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Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için bonservis beklentisi netleşti. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:48
Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Pedro'dan beklediği gelirin 5 milyon euro civarında olduğu da gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'dan beklediği rakam belli oldu!

1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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