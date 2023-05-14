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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti. Aradığı golcüyü İtalya'da bulan sarı-lacivertliler, kiralama formülünü devreye sokacak. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 12:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takviye yapılacak bölge olarak forvet hattını belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Forvette çok büyük bir değişime gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Divock Origi ismine yöneldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Milan'da istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki Belçikalı forvet ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

DIVOCK ORIGI KİMDİR?

18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni golcüsünü buldu! Kiralama formülü...

Kenya asıllı yıldız futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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