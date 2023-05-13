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Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündeme aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün, Trabzonspor'un da ilgilendiği 30 yaşındaki kanat oyuncusu Mislav Osic'e talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı göreve getiren Trabzonspor, yeni bir yapılanma için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan isimlerden birisi Hırvat yıldız Mislav Orsic…

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Yönetim 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili temaslarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Orsic ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmayların Orsic için henüz resmi bir temasa geçmediği ancak bu hamlenin her an gerçekleşebileceği iddia edildi.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Şu anda Southampton kulübünde kadro dışı olan Hırvat yıldız için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ifade ediliyor.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Resmi bir temas olmamasına karşın Fenerbahçe'nin şu anda kulübünde kadro dışı bırakılan Orsic için İngiliz kulübü ile temasa geçmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Southampton ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek olan Orsic 30 yaşında ve 1.79 boyunda.

Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Orsic 2 gol attı.

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