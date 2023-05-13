Trabzonspor'un listesindeki yıldıza Fenerbahçe'den kanca!

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı göreve getiren Trabzonspor, yeni bir yapılanma için çalışmalarını sürdürüyor.
Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı göreve getiren Trabzonspor, yeni bir yapılanma için çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan isimlerden birisi Hırvat yıldız Mislav Orsic…
Yönetim 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili temaslarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.
Orsic ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmayların Orsic için henüz resmi bir temasa geçmediği ancak bu hamlenin her an gerçekleşebileceği iddia edildi.
Şu anda Southampton kulübünde kadro dışı olan Hırvat yıldız için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ifade ediliyor.
Resmi bir temas olmamasına karşın Fenerbahçe'nin şu anda kulübünde kadro dışı bırakılan Orsic için İngiliz kulübü ile temasa geçmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.
Southampton ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek olan Orsic 30 yaşında ve 1.79 boyunda.
26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Orsic 2 gol attı.
Orsic'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.