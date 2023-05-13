"Fenerbahçe'nin B Planı yok"

Kanarya'nın eski hocası Erol Bulut, ligi değerlendirdi. Bulut "Fenerbahçe'nin oyununda bir düşüş var. Tempolu futbolla iyi maçlar oynadı ama rakipler de analizlerini yaptı ve sizi çözdü. Bir B Planınız olmalı. F.Bahçe'nin geniş bir kadrosu var. Her maç farklı 11'ler çıkıyor. Bu avantaj mı dezavantaj mı iyi düşünmek gerekir" dedi.



"ICARDI'DEN İYİ"

Erol Bulut'a "Valencia, Aboubakar ve İcardi arasında tercih yapma şansınız olsa hangisini alırdınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Valencia benim dönemimde geldi. 27 gol attığına göre başka bir şey konuşmamıza gerek yok. Bir forvetten gol beklersiniz, Valencia da atıyor."