Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Kanarya bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yarışını sürdürürken diğer taraftan geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kanarya bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yarışını sürdürürken diğer taraftan geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcunun, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
26 yaşındaki oyuncu, kulübün tüm çabalarına rağmen kontrat yenilemeyeceğini duyurdu.