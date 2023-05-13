Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon hamlelerine erken başladı. Nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Kanarya'da kanat mevkisine öncelik veriliyor. Bu bölgede ilk hedef İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Kanarya bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yarışını sürdürürken diğer taraftan geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcunun, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
26 yaşındaki oyuncu, kulübün tüm çabalarına rağmen kontrat yenilemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

Ryan Kent sezon sonunda bonservisi elinde bir oyuncu olarak yeni bir takıma gitmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Ryan Kent transferinde iyi haber! Kendisi açıkladı

EN İYİ TEKLİF KANARYA'DAN!
Fenerbahçe, Udinese, Bologna ve Leeds United ile Kent transferi için yarış halinde. Ancak tecrübeli kanat oyuncusuna şu ana kadar en iyi teklifi Kanarya'nın sunduğu belirtildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor
Mesut Özil’den seçim öncesi Başkan Erdoğan paylaşımı: “Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım”
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
Eşe, arkadaşa, kardeşe, ablaya Anneler Günü mesajı
Anneler günü mesajı resimli
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Daha Eski
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48
Köln’den 5 gollü galibiyet! Köln’den 5 gollü galibiyet! 23:34
Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... 23:33
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı 23:33
Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... 23:33