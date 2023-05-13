Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının şampiyonluğunun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde Başkan Koç, şampiyon sporcuları kutlarken konu futbola da geldi.
Koç "Sezon başında Jorge Jesus gibi dünya çapında bir hocayı takımın başına getirdik. Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında farklı bir görüntü çizdik.
Bardağın yarı dolu tarafından bakıyorsunuz. UEFA'da 100. sıralardan 50'lire kadar geldik. Son 10 yılın en iyi puan averajını yakaladık. Bunların da görülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.