Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

BÜYÜK MAÇLAR SIKINTI

Ali Koç şöyle konuştu: "Büyük maçlarda sıkıntı yaşadık. 3-4 tane alt sıradaki takımlara kendi sahamızda puanlar kaybettik. Ne hikmetse o garip maçlar hep bizim sahamızda oluyor. Şu an elimizde Türkiye Kupası hedefi var. Tabii ki lig yarışı da devam ediyor. Henüz her şey bitmiş değil.