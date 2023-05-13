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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının şampiyonluğunun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında futbola da değinen Koç, ezeli rakibi Galatasaray'a da göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının şampiyonluğunun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde Başkan Koç, şampiyon sporcuları kutlarken konu futbola da geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Koç "Sezon başında Jorge Jesus gibi dünya çapında bir hocayı takımın başına getirdik. Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında farklı bir görüntü çizdik.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Bardağın yarı dolu tarafından bakıyorsunuz. UEFA'da 100. sıralardan 50'lire kadar geldik. Son 10 yılın en iyi puan averajını yakaladık. Bunların da görülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

BÜYÜK MAÇLAR SIKINTI

Ali Koç şöyle konuştu: "Büyük maçlarda sıkıntı yaşadık. 3-4 tane alt sıradaki takımlara kendi sahamızda puanlar kaybettik. Ne hikmetse o garip maçlar hep bizim sahamızda oluyor. Şu an elimizde Türkiye Kupası hedefi var. Tabii ki lig yarışı da devam ediyor. Henüz her şey bitmiş değil.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Malum takım...

Bu ülkede çok konuşulan hatalar, Federasyon, MHK kim olursa olsun çoğunlukla bir takımın lehine bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan takım biziz. Lehine olan takım da malum. Bunu mazeret olarak söylemiyorum. Zayıfladılar ama bu durumun kırılması lazım"

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