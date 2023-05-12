Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.
Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.
Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor.
Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi: "Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum."