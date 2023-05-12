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Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sloven oyuncu, yönetimin Jorge Jesus kararına göre hareket edecek. Bu sezon ligde 9 kez ilk 11 şansı bulabilen Zajc, düzenli forma giymek istiyor. Portekizli hoca kalırsa 28 yaşındaki futbolcu kontrat uzatmayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi: "Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum."

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Bu cevap üzerine Zajc'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verilen 28 yaşındaki futbolcu sadece 9 kez ilk 11'de kendine yer buldu.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Bu maçların ise ikisinde 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

BEŞIKTAŞ PEŞİNDE İTALYANLAR PUSUDA
Zajc'ın sözleşmesinin bitmesi, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın da iştahını kabartıyor.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Sloven orta sahayı isterken, İtalya Ligi'nde de Bologna ve Torino, Miha Zajc'ı listesine dahil etti.

Fenerbahçeli yıldızın durumu Jorge Jesus'a bağlı! Kalırsa ayrılacak

Ancak Serie A kulüpleri, F.Bahçe'nin 1.5 milyon Euro'luk teklifinin çok gerisinde.

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