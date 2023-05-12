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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin bitimine kısa bir süre kala aldığı Giresunspor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de 2023/2024 sezonu için çalışmalar yoğunlaştı. Yapılacak takviyelerle birlikte birçok ayrılığın da yaşanacağı sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun bileti kesildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 12:52
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Geçtiğimiz hafta Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, sahasında oynayacağı derbiyi kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Fenerbahçe'de ligin bitimine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için de çalışamalr hızlandı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım yaratmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruyan Fenerbahçe, hoca belirsizliğine rağmen oyuncu arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, büyük beklentilerle transfer edilen yıldız futbolcunun bileti kesildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

JOAO PEDRO YOLCU

Sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına giren Fenerbahçe, İtalyan oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Takıma katıldığından bu yana iki kez ağır sakatlık geçiren yıldız oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Akşam'ın haberine göre; gelecek sezon için daha net hücum oyuncuları isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

3 TALİBİ VAR

Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun sezon sonunda yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Çizme basını, Udinese, Genoa ve Bologna'nın Pedro ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Brezilya asıllı İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam diyor.

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