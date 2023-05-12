Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, sahasında oynayacağı derbiyi kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de ligin bitimine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için de çalışamalr hızlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım yaratmayı amaçlıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruyan Fenerbahçe, hoca belirsizliğine rağmen oyuncu arayışlarına başladı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, büyük beklentilerle transfer edilen yıldız futbolcunun bileti kesildi.
JOAO PEDRO YOLCU
Sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına giren Fenerbahçe, İtalyan oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.
Takıma katıldığından bu yana iki kez ağır sakatlık geçiren yıldız oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi.
Akşam'ın haberine göre; gelecek sezon için daha net hücum oyuncuları isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
3 TALİBİ VAR
Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun sezon sonunda yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi.
Çizme basını, Udinese, Genoa ve Bologna'nın Pedro ile ilgilendiğini yazdı.
Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre aldı.
Brezilya asıllı İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam diyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.