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Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve çeşitli takviyeler yapan Fenerbahçe, bazı isimlerde umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna kattığı ve beklediğini alamadığı 6 ismin maliyeti de dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:54
Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Ancak bu oyunculara ödenen bonservis bedeli ve maaşların toplamı adeta dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Pedro, Bruma, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique için ödediği bonservis ve verdiği maaş toplamı yaklaşık 32 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Bu da Türk Lirası olarak 670 milyonu buluyor.

Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Büyük umutlarla savunmanın solu için alınan Jayden Oosterwolde beklenen katkıyı veremedi.

Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Ayrıca kadroya bile girmekte zorlanıyor.

Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Bruma kötü performansından dolayı sezon başında Braga'ya kiralandı.

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