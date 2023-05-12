Fenerbahçe'de 670 milyonluk hayal kırıklığı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın ardında sürdüren Fenerbahçe, son mücadelelerde istediği sonuçları alamadı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın ardında sürdüren Fenerbahçe, son mücadelelerde istediği sonuçları alamadı.
Kanarya, bu sezon yaptığı takviyelerle dikkat çekmişti.
Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı 6 isimden beklediği katkıyı alamadı.
Ancak bu oyunculara ödenen bonservis bedeli ve maaşların toplamı adeta dudak uçuklattı.
Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Pedro, Bruma, Samet Akaydın ve Gustavo Henrique için ödediği bonservis ve verdiği maaş toplamı yaklaşık 32 milyon Euro.
Bu da Türk Lirası olarak 670 milyonu buluyor.
Fenerbahçe bu oyunculardan sahada beklenen katkıyı da alamadı.
OOSTERWOLDE KAYIPLARDA
Luan Peres ve Joao Pedro uzun süreli sakatlıklarla uğraştı.
Gustavo Henrique, Samet'in gelişiyle forma yüzü görmez oldu.
Büyük umutlarla savunmanın solu için alınan Jayden Oosterwolde beklenen katkıyı veremedi.
Ayrıca kadroya bile girmekte zorlanıyor.
Bruma kötü performansından dolayı sezon başında Braga'ya kiralandı.
Hem yanlış transfer politikası hem de şanssız sakatlıklar Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geri kalmasına neden oldu.
GOL SIKINTISI YOK AMA...
Fenerbahçe bu sezon gol yollarında pek sıkıntı yaşamadı.
Ancak savunma anlamında pek iç açıcı bir görüntü sergileyemedi.