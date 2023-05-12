Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Birçok dev kulübün talip olduğu genç yıldızın transfer olmak istediği takım ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 09:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da arayışlar başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adeta göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Süre aldığı 30 maçta 6 gol ve 4 asist kaydederek 10 gole doğrudan katkıda bulunan Arda, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Adı sık sık Arsenal ve Barcelona ile anılan Arda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

NEWCASTLE'I İSTİYOR

Takımın geleceği Arda Güler'e son olarak Newcastle United talip olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilen Ada ekibinin ilgisi Arda'yı heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

18 yaşındaki yıldız kulübüne yüksek bir bonservis kazandırarak gitmeye sıcak bakıyor.

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