FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da arayışlar başladı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılacak.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor.
Genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adeta göz doldurdu.
Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.
Süre aldığı 30 maçta 6 gol ve 4 asist kaydederek 10 gole doğrudan katkıda bulunan Arda, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
NEWCASTLE'I İSTİYOR
Takımın geleceği Arda Güler'e son olarak Newcastle United talip olmuştu.
20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilen Ada ekibinin ilgisi Arda'yı heyecanlandırdı.
18 yaşındaki yıldız kulübüne yüksek bir bonservis kazandırarak gitmeye sıcak bakıyor.
30 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan genç yıldız hakkındaki son kararı Ali Koç verecek.
Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.