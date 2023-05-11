İrfan ile devam

Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat hem saha içi performansı hem de aidiyetiyle camianın sevgilisi oldu. Son olarak Giresunspor ile oynanan mücadelenin ardından kulübü savunan ifadeleriyle gündeme damga vuran başarılı eldivenin bonservisi alınacak. Fenerbahçe, Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödeyerek başarılı kalecinin tapusunu alacak.
AltayBayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat hem saha içi performansı hem de aidiyetiyle camianın sevgilisi oldu. Son olarak Giresunspor ile oynanan mücadelenin ardından kulübü savunan ifadeleriyle gündeme damga vuran başarılı eldivenin bonservisi alınacak. Fenerbahçe, Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödeyerek başarılı kalecinin tapusunu alacak. İrfan Can da kariyerini Kanarya'da sürdüreceği için mutlu.