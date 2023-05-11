Haftanın en hızlısı

Bright Osayi Samuel, Giresunspor mücadelesinde 35 dakika forma şansı bulmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibi ile oynanan maçta attığı bir deparda 34.7 kilometreye ulaştı. Osayi böylece 'haftanın en yüksek hıza ulaşan' futbolcusu oldu.
BrightOsayi Samuel, Giresunspor mücadelesinde 35 dakika forma şansı bulmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibi ile oynanan maçta attığı bir deparda 34.7 kilometreye ulaştı. Osayi böylece 'haftanın en yüksek hıza ulaşan' futbolcusu oldu. Osayi, Giresunspor'un kontratağında geriye müthiş bir depar attı. Pozisyonu engelledi.