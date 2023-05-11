Braga Bruma'yı alacak

Sarı-lacivertliler sezon başında aldığı Bruma'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamamıştı. Devre arasında da Braga'ya kiralamıştı. Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki hücum oyuncusunun performansından bir hayli memnun. Sezon sonunda bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Sarı-lacivertlilersezon başında aldığı Bruma'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamamıştı. Devre arasında da Braga'ya kiralamıştı. Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki hücum oyuncusunun performansından bir hayli memnun. Sezon sonunda bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Bruma, Portekiz Ligi'nde Braga formasıyla 13 karşılaşmaya çıktı. 3 defa fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı.