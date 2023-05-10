Haberler Fenerbahçe Kararını ver

Kararını ver

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası aralanıyor. Giresunspor maçı sonrası Koç ve Jesus 'planlı olmayan' bir toplantı yapmıştı. Koç, Portekizli hocaya takımın neden bu kadar isteksiz oynadığını sordu. İkili, Oosterwolde transferi de dahil birçok detay üzerinde görüş bildirdi. İşte gündem yaratan görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Kararını ver

Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Sarı- lacivertlilerin puan kaybı kadar mücadele gücünden eksik görüntüleri ve isteksiz oyunları da dikkat çekmişti. İstanbul'a dönüşte başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile 'planlı olmayan' bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha önce de benzer bir görüşme yapan ikili ardından 'el ele' fotoğraf vermişti. Bu Koç'un, Jesus'a desteği olarak algılanmıştı. Ancak bu sefer dışarıya böyle bir kare sızdırılmadı. Görüşmede iki taraf da takımdaki sorunları masaya yatırdı.

ÇOK İSTEKLİ DEĞİL
Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaptığı görüşmede kendisine yaptıkları kontrat uzatma teklifi konusunu bir kez daha açtı. Sarı-lacivertli kulübün başkanının "Artık bu konuda bir cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü bir yol haritası çıkarmalıyız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Koç'un Jesus'a ilk kontrat önerisini sunduğu günkü gibi destek vermediği, sezon sonu ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağı da öğrenildi. Koç, Jesus'tan sözlü rapor aldığı görüşmede takımın isteksiz oyunundan, ligin bu döneminde yaşanan kritik puan kayıplarıyla ilgili açıklamalar istedi.

KALIRIM AMA...
Jorge Jesus, Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe'de kalırım ama bazı şartların oluşması lazım" dediği kaydedildi. Bu şartların da başında da transferde geniş yetki istediği belirtildi.

OOSTERWOLDE GÜNDEME GELDİ
Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un buluşmasında devre arasında transfer edilen Jayden Oosterwolde konusu da gündemin ana maddelerinden biriydi. Koç görüşmede 6 milyon euro ödenerek alınan 21 yaşındaki sol bek için "Niye böyle" dediği belirtildi. Jesus'un da bu soruya "Çok defansif çıktı" yanıtını verdiği öğrenildi. Başkan Koç'un da o zaman "Niye aldınız o zaman?" dediği kaydedildi.

DİĞER
Deli Yürek ile hafızalara kazınmıştı! Zeynep Tokuş uzun zaman sonra geri döndü yine sınırları zorladı! Esnekliğini hayran bıraktı!
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin 1 yıllık ilişkisi bitti! Altından 'İhanet zinciri' çıktı
İhaleyi futbolculara yıktı! İşte o görüşmenin perde arkası
F.Bahçe'de her yol Jesus'a çıkıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan kontrat yanıtı: F.Bahçe'de kalırım ama...
İhaleyi futbolculara yıktı! İşte o görüşmenin perde arkası
ALES-1 sonuç sorgulama ekranı 2023
2023/ALES-1 sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazık oldu! Yazık oldu! 01:26
Özbek ve Koç PFDK’da Özbek ve Koç PFDK’da 01:26
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 00:36
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 00:36
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! 00:36
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya 00:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım 00:36
Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! 00:36
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 00:36
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 00:36
Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:36
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor 00:36