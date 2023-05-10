Kararını ver

Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Sarı- lacivertlilerin puan kaybı kadar mücadele gücünden eksik görüntüleri ve isteksiz oyunları da dikkat çekmişti. İstanbul'a dönüşte başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile 'planlı olmayan' bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha önce de benzer bir görüşme yapan ikili ardından 'el ele' fotoğraf vermişti. Bu Koç'un, Jesus'a desteği olarak algılanmıştı. Ancak bu sefer dışarıya böyle bir kare sızdırılmadı. Görüşmede iki taraf da takımdaki sorunları masaya yatırdı.



ÇOK İSTEKLİ DEĞİL

Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaptığı görüşmede kendisine yaptıkları kontrat uzatma teklifi konusunu bir kez daha açtı. Sarı-lacivertli kulübün başkanının "Artık bu konuda bir cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü bir yol haritası çıkarmalıyız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Koç'un Jesus'a ilk kontrat önerisini sunduğu günkü gibi destek vermediği, sezon sonu ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağı da öğrenildi. Koç, Jesus'tan sözlü rapor aldığı görüşmede takımın isteksiz oyunundan, ligin bu döneminde yaşanan kritik puan kayıplarıyla ilgili açıklamalar istedi.



KALIRIM AMA...

Jorge Jesus, Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe'de kalırım ama bazı şartların oluşması lazım" dediği kaydedildi. Bu şartların da başında da transferde geniş yetki istediği belirtildi.



OOSTERWOLDE GÜNDEME GELDİ

Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un buluşmasında devre arasında transfer edilen Jayden Oosterwolde konusu da gündemin ana maddelerinden biriydi. Koç görüşmede 6 milyon euro ödenerek alınan 21 yaşındaki sol bek için "Niye böyle" dediği belirtildi. Jesus'un da bu soruya "Çok defansif çıktı" yanıtını verdiği öğrenildi. Başkan Koç'un da o zaman "Niye aldınız o zaman?" dediği kaydedildi.