Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un haziran ayından sonra vereceği karar merak konusu.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un haziran ayından sonra vereceği karar merak konusu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocanın takımda kalmasını istiyor.
Jorge Jesus ise Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe'de kalırım ama bazı şartların oluşması lazım" dediği kaydedildi.
Bu şartların da başında da transferde geniş yetki istediği belirtildi.