Haberler Fenerbahçe Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Son olarak Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirdi. Acil şekilde gerçekleşen toplantıda Koç'tan Jesus'a kontrat hatırlatması geldi. Portekizli hoca da sözleşme konusundaki şartını dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un haziran ayından sonra vereceği karar merak konusu.

Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocanın takımda kalmasını istiyor.

Jesus'tan Koç'a kontrat yanıtı: Fenerbahçe'de kalırım ama...

Jorge Jesus ise Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi.

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