Hakkı Yalçın'dan Jorge Jesus'a flaş eleştiri!

O yüzden takımını galibiyetle onurlandıran İcardi'nin dilinden anlamak için "şişirme toplardan" uzak durmak zorunludur. İcardi gibilerinden verim almanın vazgeçilmez şartı, bu adamı rakip alanda topla buluşturmaktır ve bunu yapmak için de "kısır döngüden" uzaklaşmak gibi bir gerekçe vardır, topları şişirmek değil.