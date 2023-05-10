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Fenerbahçe'nin kalan 4 maçı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda olası final hariç 4 maçı var. Bu karşılaşmaların 3'ünü içeride oynayacak. Sadece Galatasaray mücadelesi için karşı yakaya geçerek Nef Stadı'nda maça çıkacak. Sivasspor ile 0-0'ın rövanşını Kadıköy'de oynayacak. Süper Lig'de ise Trabzonspor ve Antalyaspor'u yine Ülker Stadı'nda konuk edecek. Ligdeki son karşılaşması ise Galatasaray ile deplasmanda olacak. Sarı- lacivertlilerin hedefi hem ligde matematiksel şansını sürdürmek hem de kupada finale yükselmek olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin kalan 4 maçı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda olası final hariç 4 maçı var. Bu karşılaşmaların 3'ünü içeride oynayacak. Sadece Galatasaray mücadelesi için karşı yakaya geçerek Nef Stadı'nda maça çıkacak. Sivasspor ile 0-0'ın rövanşını Kadıköy'de oynayacak. Süper Lig'de ise Trabzonspor ve Antalyaspor'u yine Ülker Stadı'nda konuk edecek. Ligdeki son karşılaşması ise Galatasaray ile deplasmanda olacak. Sarı- lacivertlilerin hedefi hem ligde matematiksel şansını sürdürmek hem de kupada finale yükselmek olacak.

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