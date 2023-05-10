Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada Michy Batshuayi'den (p) geldi.
Giresunspor'un golünü ise 68. dakikada Riad Bajic kaydetti.
Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin zirveyle olan puan farkı 5'e çıktı.
Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.
Yapacağı takviyelerle güçlü bir takım kurmak isteyen Kanarya, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında İrfan Can Eğribayat geliyordu.
24 yaşındaki kaleci, Altay Bayındır'ın bel sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından kaleyi devraldı.
İrfan Can, gösterdiği başarılı performansla kalesinde güven verdi.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda genç kaleci için Göztepe ile masata oturacak.
Başarılı oyuncunun sözleşmesinde 1.2 milyon Euro'luk satn alma opsiyonu bulunuyor.
İrfan Can Eğribayat da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek ve milli takım formasını giymek istiyor.
24 yaşındaki kalecinin, yönetimle yapılacak transfer görüşmelerinde de yıllık ücret konusunda zorluk çıkarmayacağı gelen haberler arasında.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. Genç file bekçisi, kalesinde 9 gol gördü.
İrfan Can'ın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.