Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Yapılacak takviyelerle birlikte birçok isimle de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan gönderileceği konuşulan isimlerden biri de İrfan Can Eğribayat'tı. Yönetim, 24 yaşındaki kaleciyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:27
Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Sarı-lacivertliler, Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada Michy Batshuayi'den (p) geldi.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Giresunspor'un golünü ise 68. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin zirveyle olan puan farkı 5'e çıktı.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Yapacağı takviyelerle güçlü bir takım kurmak isteyen Kanarya, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında İrfan Can Eğribayat geliyordu.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

24 yaşındaki kaleci, Altay Bayındır'ın bel sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından kaleyi devraldı.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

İrfan Can, gösterdiği başarılı performansla kalesinde güven verdi.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda genç kaleci için Göztepe ile masata oturacak.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

Başarılı oyuncunun sözleşmesinde 1.2 milyon Euro'luk satn alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

İrfan Can Eğribayat da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek ve milli takım formasını giymek istiyor.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

24 yaşındaki kalecinin, yönetimle yapılacak transfer görüşmelerinde de yıllık ücret konusunda zorluk çıkarmayacağı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. Genç file bekçisi, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat...

İrfan Can'ın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta eşi benzeri görülmemiş revizyon! 9 isim gidiyor 2 yıldız geliyor...
Batman Mitingi’ne rekor katılım! Başkan Erdoğan duyurdu: 55 bin kişi
G.Saray transferde bombaları patlatıyor!
Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Joao Pedro'ya 3 talip birden!
F.Bahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar
BEETLEJUICE 2 FRAGMANI İZLE
OPPENHEIMER FRAGMANI İZLE | Oppenheimer konusu ne? Oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ne?
MEG 2 FRAGMANI İZLE!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pedro'ya 3 talip birden! Joao Pedro'ya 3 talip birden! 19:12
Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray... Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray... 18:54
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 18:34
Vitto Brown haftanın oyuncusu seçildi! Vitto Brown haftanın oyuncusu seçildi! 18:02
F.Bahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar F.Bahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar 17:46
G.Saray'dan Bellerin bombası! G.Saray'dan Bellerin bombası! 16:51
Daha Eski
Umut Nayir bilmecesinde yeni gelişme! Umut Nayir bilmecesinde yeni gelişme! 16:33
G.Saray aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu! G.Saray aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu! 16:08
B. Münih'te Müller krizi! B. Münih'te Müller krizi! 15:48
Villarreal'de flaş Raul Albiol kararı! Villarreal'de flaş Raul Albiol kararı! 15:39
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 15:26
F.Bahçe'den Mane için yeni formül! F.Bahçe'den Mane için yeni formül! 14:58