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Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Sadio Mane için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli oyuncunun transferi için yeni bir formül hazırladı. İşte detaylar… (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Sarı-lacivertli yönetim bir süredir kulüple adı anılan Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için yeni bir girişimde bulunacak.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Alman ekibinde sorunlar yaşayan yıldız futbolcunun durumunu sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mane'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Bonservis ücretinin yüksek olması sarı-lacivertlileri korkutsa da kiralama yolu ve sponsorlar devreye sokularak anlaşmanın sağlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih forması ile 35 resmi maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Alman ekibine bu sezonun başında Liverpool'dan transfer olan Mane, uyum sorunu yaşadığı için gözden düştü.

Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Senegalli yıldız takım arkadaşı Leroy Sane ile de kavga edince takımıyla arasındaki ipler iyice koptu.

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