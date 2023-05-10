Fenerbahçe'de dev harekat! Mane için yeni formül!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için düğmeye bastı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli yönetim bir süredir kulüple adı anılan Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için yeni bir girişimde bulunacak.
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Alman ekibinde sorunlar yaşayan yıldız futbolcunun durumunu sorduğu öğrenildi.
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mane'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Bonservis ücretinin yüksek olması sarı-lacivertlileri korkutsa da kiralama yolu ve sponsorlar devreye sokularak anlaşmanın sağlanması hedefleniyor.
31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih forması ile 35 resmi maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Alman ekibine bu sezonun başında Liverpool'dan transfer olan Mane, uyum sorunu yaşadığı için gözden düştü.
Senegalli yıldız takım arkadaşı Leroy Sane ile de kavga edince takımıyla arasındaki ipler iyice koptu.