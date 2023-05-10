FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kriz! Jorge Jesus'un kararı Ali Koç'tan döndü

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı-Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti.
Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı-Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti.
Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcular yurt dışına rezervasyonlarını yaptırmışlardı.
Bu durum tatil planları yapan yabancı futbolcuları adete şoke etti.