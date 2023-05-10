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FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kriz! Jorge Jesus'un kararı Ali Koç'tan döndü

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolculara 3 gün izin verdi. Bazı yabancı futbolcular yurt dışı için rezervasyon yaptırdı. Ancak başkan Ali Koç tüm takıma yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kriz! Jorge Jesus'un kararı Ali Koç'tan döndü

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı-Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kriz! Jorge Jesus'un kararı Ali Koç'tan döndü

Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcular yurt dışına rezervasyonlarını yaptırmışlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kriz! Jorge Jesus'un kararı Ali Koç'tan döndü

Takvim'in haberine göre Başkan Ali Koç'un tüm futbolculara yurt dışına çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.

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