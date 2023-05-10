FENERBAHÇE HABERLERİ - Ne oldu sana Attila Szalai!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iki yıl önce Apollon Limassol takımından transfer edilmişti.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iki yıl önce Apollon Limassol takımından transfer edilmişti.
Szalai kısa sürede takımın en istikrarlı oyuncularından birisi haline gelmişti.
Ancak 25 yaşındaki futbolcu için tehlike çanları çalmaya başladı.
Szalai özellikle her sezon sonu kritik maçlarda yaptığı hatalarla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda bir Sivasspor maçında ıskaladığı topla puan kaybına sebep olmuştu.
Macar savunma oyuncusu, bu sezon da Giresunspor karşısında kritik bir hata yaptı.
Bir dönem 20 milyon euro'luk teklifler alıyordu.
Artık onun için bu rakamlar da gelmiyor.
Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe'de 29'u lig olmak üzere çıktığı 47 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.