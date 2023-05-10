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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ne oldu sana Attila Szalai!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Attila Szalai bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Son olarak Giresunspor maçında yaptığı kritik hatayla takımının 2 puan kaybetmesine neden olan Macar stoper taraftarları da çileden çıkardı. Szalai’nin formsuzluğu nedeniyle oyuncuya gelen teklifler bıçak gibi kesildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:45
Ne oldu sana Attila Szalai!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, iki yıl önce Apollon Limassol takımından transfer edilmişti.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Szalai kısa sürede takımın en istikrarlı oyuncularından birisi haline gelmişti.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Ancak 25 yaşındaki futbolcu için tehlike çanları çalmaya başladı.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Szalai özellikle her sezon sonu kritik maçlarda yaptığı hatalarla gündeme geliyor.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Geçtiğimiz yıllarda bir Sivasspor maçında ıskaladığı topla puan kaybına sebep olmuştu.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Macar savunma oyuncusu, bu sezon da Giresunspor karşısında kritik bir hata yaptı.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Bir dönem 20 milyon euro'luk teklifler alıyordu.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Artık onun için bu rakamlar da gelmiyor.

Ne oldu sana Attila Szalai!

Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe'de 29'u lig olmak üzere çıktığı 47 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.

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