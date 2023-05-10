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Enner Valencia gidiyor

27 golle Süper Lig'de krallık tacını takmaya çok yakın olan Enner Valencia, Internacional ile el sıkıştı. Ayrılma ihtimali güçlendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Enner Valencia gidiyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda özellikle de şampiyonluğun gelmemesi durumunda ciddi bir yaprak dökümü bekleniyor. Takımdan ayrılmaya en yakın isimlerin başında da Enner Valencia geliyor. Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 27 golle krallık tacını takmaya çok yakın olan Ekvadorlu yıldızın adı birkaç aydır İnternacional ile anılıyordu. Maç sonu röportajlarında ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirten tecrübeli golcünün karar değişikliğine gittiği ifade edildi. Valencia'nın Brezilya ekibi İnternacional'in istekli ve ısrarcı tavrına olumlu yaklaştığı kaydedildi. Kanarya ligin bitimine kadar olan bölümde Valencia'yı ikna edecek bir teklif yapamazsa 33 yaşındaki forvet kariyerini İnternacional'de sürdürmeye yakın görünüyor.

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