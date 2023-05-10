Barça'ya 2. Arda

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşine takmıştı. İtalya'dan İngiltere'ye, Fransa'dan İspanya'ya birçok takım 18 yaşındaki oyuncunun peşinde. Özellikle Barcelona, genç yıldızı renklerine bağlamak için çok istekli. Sport.es'te yer alan habere göre Katalan devinin bu yaz ana hedeflerinden biri Arda Güler'i transfer etmek. Haberde Barcelona'nın zorlu mali şartlara rağmen Arda için tüm imkanlarını zorlayacağı ifade edildi. 20 milyon euro civarı bir rakama milli futbolcuyu renklerine katmak istiyorlar. Arda Güler'in durumu sezon sonunda netleşecek. Katalan devi Arda Turan'dan yıllar sonra Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler'i kadrosuna eklemeyi hedefliyor.