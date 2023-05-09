Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Enner Valencia'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Geleceğiyle ilgili kararını veren Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Valencia'nın yeni adresi netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 15:14
TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalara girilirken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Kanarya, arayışlarını bu yönde sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle beraber birçok isimle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Enner Valencia olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son 3 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldız, bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtladı.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Valencia, 31 gol ve 6 asist kaydederek 37 gole doğrudan katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

2020/2021 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

33 yaşındaki forvetin sarı-lacivertlilerle yeni mukavele yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yıldız futbolcu, sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kala geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

INTERNACIONAL'E GİDİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Enner Valencia Internacional ile anlaşmaya çok yakın...

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Golcü oyuncunun gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Valencia'nın geçtiğimiz aylarda Internacional ile ön sözleşme yaptığı da öne sürülmüştü.

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