TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligde son haftalara girilirken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Kanarya, arayışlarını bu yönde sürdürüyor.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle beraber birçok isimle de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Enner Valencia olmuştu.
Son 3 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu yıldız, bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtladı.
Tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Valencia, 31 gol ve 6 asist kaydederek 37 gole doğrudan katkıda bulundu.
2020/2021 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
33 yaşındaki forvetin sarı-lacivertlilerle yeni mukavele yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.
Yıldız futbolcu, sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kala geleceğiyle ilgili kararını verdi.
INTERNACIONAL'E GİDİYOR
TRT Spor'un haberine göre; Enner Valencia Internacional ile anlaşmaya çok yakın...
Golcü oyuncunun gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.
Valencia'nın geçtiğimiz aylarda Internacional ile ön sözleşme yaptığı da öne sürülmüştü.