TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.