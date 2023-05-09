Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerin futbolcusu hakkında yurt dışından ünlü gazeteci, flaş Barcelona gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:57
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı isimler performanslarıyla alkış almaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Kanarya'da bu futbolculardan birisi ise genç yetenek Arda Güler.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Arda Güler bu sezon sergilediği performansla Avrupa'dan pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan oyuncu için İspanyol basınından Mundo Deportivo flaş gelişmeleri duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Mundo Deportivo'da yer alan haberde ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, Napoli, Newcastle ve Ajax gibi takımlar Arda Güler için büyük bir yarış içerisinde.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Haberde Fenerbahçe'nin futbolcunun transferi için 20 milyon euro'ya yakın bir ücret isteyebileceğini aktardı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Barça yönetiminin ise satın alma opsiyonlu olası bir transfer gibi başka yolları değerlendireceğini belirtti.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in, Xavi Hernandez'in sistemine uygun bir oyuncu olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Ayrıca Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Türkiye A Milli Takım'ı formasını terlettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

18 yaşındaki genç yeteneğin sahip olduğu özelliklerin Barcelona'yı oldukça etkilediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Haberde Arda Güler'in, ayağındaki topla oynama yeteneği, oyun görüşü ve sahaya adım atma yeteneği ile Katalan kulübünün dikkatini çektiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Ayrıca Barcelona'nın Emre Demir'in ardından bir başka Türk futbolcu Arda Güler'e şans vermek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Arda Güler, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla taraftarları kendisine hayran bıraktı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı lacivertlilerin zirve yarışında yer almasında büyük rol oynuyor.

TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Genç futbolcu çok yönlü bir isim olarak göze çarpıyor. Arda Güler on numara, merkez orta saha ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.

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