TRANSFER HABERİ | Barcelona Arda Güler'den vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı isimler performanslarıyla alkış almaya devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı isimler performanslarıyla alkış almaya devam ediyor.
Kanarya'da bu futbolculardan birisi ise genç yetenek Arda Güler.
Arda Güler bu sezon sergilediği performansla Avrupa'dan pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı.
Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan oyuncu için İspanyol basınından Mundo Deportivo flaş gelişmeleri duyurdu.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, Napoli, Newcastle ve Ajax gibi takımlar Arda Güler için büyük bir yarış içerisinde.
Haberde Fenerbahçe'nin futbolcunun transferi için 20 milyon euro'ya yakın bir ücret isteyebileceğini aktardı.
Barça yönetiminin ise satın alma opsiyonlu olası bir transfer gibi başka yolları değerlendireceğini belirtti.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in, Xavi Hernandez'in sistemine uygun bir oyuncu olduğu vurgulandı.
Ayrıca Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Türkiye A Milli Takım'ı formasını terlettiği aktarıldı.
18 yaşındaki genç yeteneğin sahip olduğu özelliklerin Barcelona'yı oldukça etkilediği belirtildi.
Haberde Arda Güler'in, ayağındaki topla oynama yeteneği, oyun görüşü ve sahaya adım atma yeteneği ile Katalan kulübünün dikkatini çektiği vurgulandı.
Ayrıca Barcelona'nın Emre Demir'in ardından bir başka Türk futbolcu Arda Güler'e şans vermek istediği ifade edildi.
Arda Güler, şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla taraftarları kendisine hayran bıraktı.
Futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı lacivertlilerin zirve yarışında yer almasında büyük rol oynuyor.
Genç futbolcu çok yönlü bir isim olarak göze çarpıyor. Arda Güler on numara, merkez orta saha ve sağ kanat olarak görev alabiliyor.