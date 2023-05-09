Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Efsane Diego Armando Maradona sonrasında İtalya'da ilk defa şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kutlamalar devam ediyor. Sicilya temsilcisi 33 yıl sonra tarifsiz bir sevinç yaşarken gelecek sezonun planlamaları da başladı.
Efsane Diego Armando Maradona sonrasında İtalya'da ilk defa şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kutlamalar devam ediyor. Sicilya temsilcisi 33 yıl sonra tarifsiz bir sevinç yaşarken gelecek sezonun planlamaları da başladı.
Kadrosunda iki eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kim-Min Jae'yi barındıran Napoli'nin yeni hedefleri Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu.
Gelecek sezon ligde unvanını koruyup, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Napoli yıldızlarla dolu geniş bir kadroya sahip olmayı hedefliyor.
İtalyan temsilcisi, sezon bitiminde Kanarya'nın iki genç yıldızı için sarı-lacivertli ekibin kapısına dayanacak.
Fenerbahçe yönetimi şu aşamada Arda ve Ferdi ile yolları ayırmayı düşünmüyor. Ancak güçlü teklifler gelirse değerlendirmeye alınacak.