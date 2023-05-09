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Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalya'da tam 33 yıl sonra mutlu sona ulaşan Napoli sezon bitiminde Kanarya'nın kapısına dayanacak. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin iki genç yıldız için teklif sunacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Efsane Diego Armando Maradona sonrasında İtalya'da ilk defa şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kutlamalar devam ediyor. Sicilya temsilcisi 33 yıl sonra tarifsiz bir sevinç yaşarken gelecek sezonun planlamaları da başladı.

Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Kadrosunda iki eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kim-Min Jae'yi barındıran Napoli'nin yeni hedefleri Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu.

Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Gelecek sezon ligde unvanını koruyup, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Napoli yıldızlarla dolu geniş bir kadroya sahip olmayı hedefliyor.

Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

İtalyan temsilcisi, sezon bitiminde Kanarya'nın iki genç yıldızı için sarı-lacivertli ekibin kapısına dayanacak.

Şampiyonun aklı fikri Fenerbahçe'nin 2 yıldızında!

Fenerbahçe yönetimi şu aşamada Arda ve Ferdi ile yolları ayırmayı düşünmüyor. Ancak güçlü teklifler gelirse değerlendirmeye alınacak.

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