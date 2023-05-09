Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

TARAFTAR İSYANDA

İstanbulspor maçında verilmeyen golleri ve penaltıları olduğunu hatırlatan Fenerbahçe taraftarı, Giresunspor karşılaşmasında da ofsayttan skorun eşitlendiğini belirterek isyan ettiler. Sarı lacivertliler "Bizim kötü oynamaya hakkımız var ama sizin adaletsiz olmaya hakkınız yok. Ligin en kritik döneminde puanlarımız gitti" yorumlarında bulundular.