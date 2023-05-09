Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe kritik deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Kanarya mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılırken maçın VAR hakeminin Serkan Tokat olması sarı lacivertli camiada büyük tepki çekmişti. VAR hakemi Serkan Tokat'ın, Giresunspor maçındaki performansı ise Fenerbahçe'de tepkileri daha da yükseltti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Giresunspor Fenerbahçe maçında büyük bir hakem hatası daha yaşandı. Sarılacivertliler bu durumdan mücadele öncesi endişeliydi. Maçın hakemi Bahattin Şimşek açıklandığında kulüpten bir açıklama gelmemişti.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Ancak maç günü VAR hakemi olarak Serkan Tokat'ın atanması Fenerbahçe cephesini rahatsız etmişti.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Bunun üzerine kulüpten maçın Bahattin Şimşek, VAR başındaki Serkan Tokat ve AVAR'a atanan Cihan Aydın'a yönelik "Kayıtsız, şartsız adalet" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Sarı-lacivertli kulüp, sezonun son dönemecinde hakem hataları görmek istemediklerini belirtmişti.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

AKLINA GELEN BAŞINA GELDİ

Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasına ezeli rakibi Galatasaray'dan da bir cevap gelmişti. Maça bu endişe ile çıkan Kanarya, VAR başındaki Serkan Tokat'ın inceleme tavsiyesi sonucu bir penaltı kazandı.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Ancak aynı VAR, Giresunspor'un golündeki ofsayt pozisyonunu atladı. Havadan gelen topa Attila Szalai dokundu. Meşin yuvarlağı, ofsayttan gelen Borja Sainz aldı, pozisyonun devamında Riad Bajic topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Bu pozisyon geçtiğimiz sezon atılsa goldü ancak bu sezonun ilk düdüğünden önce kural değişmişti.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Bilerek oynama kuralında 'kontrol' şartı getirilmişti.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

VAR'daki Serkan Tokat'ın hakeme izleme tavsiyesi vermesi gerekirdi.

Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

TARAFTAR İSYANDA

İstanbulspor maçında verilmeyen golleri ve penaltıları olduğunu hatırlatan Fenerbahçe taraftarı, Giresunspor karşılaşmasında da ofsayttan skorun eşitlendiğini belirterek isyan ettiler. Sarı lacivertliler "Bizim kötü oynamaya hakkımız var ama sizin adaletsiz olmaya hakkınız yok. Ligin en kritik döneminde puanlarımız gitti" yorumlarında bulundular.

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