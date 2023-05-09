Fenerbahçe Giresunspor maçında haklı çıktı! Kayıtsız şartsız hata

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Giresunspor Fenerbahçe maçında büyük bir hakem hatası daha yaşandı. Sarılacivertliler bu durumdan mücadele öncesi endişeliydi. Maçın hakemi Bahattin Şimşek açıklandığında kulüpten bir açıklama gelmemişti.
Ancak maç günü VAR hakemi olarak Serkan Tokat'ın atanması Fenerbahçe cephesini rahatsız etmişti.
Bunun üzerine kulüpten maçın Bahattin Şimşek, VAR başındaki Serkan Tokat ve AVAR'a atanan Cihan Aydın'a yönelik "Kayıtsız, şartsız adalet" açıklamasını yapmıştı.