Haberler Fenerbahçe İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak edilen sarı-lacivertlilerle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcının yerine dünyaca ünlü teknik direktörle ilgilendiğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 11:29
Mert Kılıç
İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atmıştı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

"ALİ KOÇ KALIRSA KALIRIM"

Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili son olarak Ankaragücü maçı sonrası konuşan Jorge Jesus, "Ben kontratlarımı sezon sonunda konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullandı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Fenerbahçe'de son olarak Giresunspor karşısında alınan beraberlik sonrası Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

İkilinin isteksiz futbol ve taraftarın tepkisine neden olan oyuncu değişikliklerini konuştuğu belirtildi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

FENERBAHÇE'DEN LEONARDO JARDIM BOMBASI

Sportitalia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Leonardo Jardim ile ilgileniyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

AL NASSR DA İSTİYOR

Haberde Jardim'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da istediği belirtildi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

LEONARDO JARDIM KİMDİR?

Tam adı Jos Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim olan tecrübeli teknik adam, 1 Ağustos 1974 tarihinde Venezuela'da dünyaya geldi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Antrenörlük kariyerine Portosantense'de yardımcı antrenör olarak başlayan Jardim, Camara Lobos ve Camacha'da da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

İlk teknik direktörlük deneyimini yardımcı antrenör olarak görev aldığı Camacha'da yaşayan Venezuela asıllı Portekizli çalıştırıcı; Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve Al-Hilal'i de çalıştırdı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sezon başında Shabab Al-Ahli'nin başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle çıktığı 29 maçta 2.00 puan ortalaması tutturdu.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Jardim'in kariyerinde 1 Fransa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Mauro Icardi durdurulamıyor! Galatasaray'da en iyileri geride bıraktı...
Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler: "Şimdi Piqué düşünsün"
Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir
Fırtına'da ilk hedef belli oldu! İzin çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri!
İşte Ali Koç ve Jesus zirvesinin detayları!
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 9 Mayıs 2023
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! Volkan Demirel'den çarpıcı F.Bahçe sözleri! 11:17
Güneş'ten yıldız isme onay! Güneş'ten yıldız isme onay! 11:03
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 10:36
İşte Ali Koç ve Jesus zirvesinin detayları! İşte Ali Koç ve Jesus zirvesinin detayları! 10:34
Sivasspor 56 yaşında! Sivasspor 56 yaşında! 10:33
NBA'de Jokic'e para cezası verildi NBA'de Jokic'e para cezası verildi 10:29
Daha Eski
Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti Warriors'ı yenen Lakers seride 3-1 öne geçti 10:25
Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı Icardi'ye yapılan hareket penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı 10:19
Real Madrid'de flaş Modric kararı! Real Madrid'de flaş Modric kararı! 10:17
Sultanlar Ligi final serisinde 2. maç heyecanı! Sultanlar Ligi final serisinde 2. maç heyecanı! 09:50
Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu Barça Arda'dan vazgeçmiyor! Ünlü gazeteci duyurdu 09:49
Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" Buruk'a flaş eleştiri! "Heyecanı bırakmalı" 09:48