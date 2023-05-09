İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atmıştı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.
Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçta sahasında Giresunspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da sürdü.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda eşleştiği Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.
Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.
"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"
Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.
"ALİ KOÇ KALIRSA KALIRIM"
Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili son olarak Ankaragücü maçı sonrası konuşan Jorge Jesus, "Ben kontratlarımı sezon sonunda konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de son olarak Giresunspor karşısında alınan beraberlik sonrası Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.
İkilinin isteksiz futbol ve taraftarın tepkisine neden olan oyuncu değişikliklerini konuştuğu belirtildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN LEONARDO JARDIM BOMBASI
Sportitalia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Leonardo Jardim ile ilgileniyor.
AL NASSR DA İSTİYOR
Haberde Jardim'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da istediği belirtildi.
LEONARDO JARDIM KİMDİR?
Tam adı Jos Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim olan tecrübeli teknik adam, 1 Ağustos 1974 tarihinde Venezuela'da dünyaya geldi.
Antrenörlük kariyerine Portosantense'de yardımcı antrenör olarak başlayan Jardim, Camara Lobos ve Camacha'da da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.
İlk teknik direktörlük deneyimini yardımcı antrenör olarak görev aldığı Camacha'da yaşayan Venezuela asıllı Portekizli çalıştırıcı; Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve Al-Hilal'i de çalıştırdı.
Sezon başında Shabab Al-Ahli'nin başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle çıktığı 29 maçta 2.00 puan ortalaması tutturdu.
Jardim'in kariyerinde 1 Fransa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.