İşte IFAB’ın ‘ofsayt’ dediği o görüntü:

IFAB'ın videosundaki gibi Giresunspor karşısında Attila Szalai topa dokunuyor ancak bu 'kontrollü' bir temas değil. Ardından da topu ofsayt pozisyonundaki Sainz alıyor ve devamında Riad Bajic'in golü geliyor.

YORUMCULARA GÖRE: OFSAYT

BÜNYAMİN GEZER: Szalai topla bilerek oynamıyor. 1 sene önce bu kural değişti. İFAB oyuncunun topa sağlıklı vurmasını söylüyor. Çizgi çekilmedi ama görüntüde Giresunspor'un golü ofsayt.

BAHATTİN DURAN: Szalai hakim olmadığı topa ayağını uzatıp vurdu. Kontrollü şekilde bilerek oynamadı. Bu çarpma-sekme olarak değerlendirilir. VAR müdahalesi gerekliydi.

DENİZ ÇOBAN: Bu sezona damga vuran bir hata. Sezon başında bilerek oynama kuralı revize edildi. Szalai vücuduna hakim şekilde müdahale edemiyor. VAR'dan çizgi çekilmeliydi.

BÜLENT YILDIRIM: Bu konu yaz seminerinde uzun uzun anlatıldı. Yeni kuralda savunmacılara 'adil oyun' hakkı getirildi. Burada Szalai'ye top çok yüksekten geliyor. Bu bilerek oynama değil.