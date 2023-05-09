Haberler Fenerbahçe İşte IFAB’ın ‘ofsayt’ dediği o görüntü:

İşte IFAB’ın ‘ofsayt’ dediği o görüntü:

Futbolda oyun kurallarını belirleyen kurum olan IFAB, hakem eğitim videolarındaki görüntü Attila Szalai’nin pozisyonunun birebir aynısı. İFAB hakemler için hazırladığı videodaki bu pozisyonda savunma oyuncusunun vücut koordinasyonunun olmadığını belirterek ‘OFSAYT’ verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
İşte IFAB’ın ‘ofsayt’ dediği o görüntü:

IFAB'ın videosundaki gibi Giresunspor karşısında Attila Szalai topa dokunuyor ancak bu 'kontrollü' bir temas değil. Ardından da topu ofsayt pozisyonundaki Sainz alıyor ve devamında Riad Bajic'in golü geliyor.

YORUMCULARA GÖRE: OFSAYT

BÜNYAMİN GEZER: Szalai topla bilerek oynamıyor. 1 sene önce bu kural değişti. İFAB oyuncunun topa sağlıklı vurmasını söylüyor. Çizgi çekilmedi ama görüntüde Giresunspor'un golü ofsayt.

BAHATTİN DURAN: Szalai hakim olmadığı topa ayağını uzatıp vurdu. Kontrollü şekilde bilerek oynamadı. Bu çarpma-sekme olarak değerlendirilir. VAR müdahalesi gerekliydi.

DENİZ ÇOBAN: Bu sezona damga vuran bir hata. Sezon başında bilerek oynama kuralı revize edildi. Szalai vücuduna hakim şekilde müdahale edemiyor. VAR'dan çizgi çekilmeliydi.

BÜLENT YILDIRIM: Bu konu yaz seminerinde uzun uzun anlatıldı. Yeni kuralda savunmacılara 'adil oyun' hakkı getirildi. Burada Szalai'ye top çok yüksekten geliyor. Bu bilerek oynama değil.

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