Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlğı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat gösterdiği performansla sarı lacivertli camiayı memnun etti. Kanarya'da file bekçisi hakkında ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Süper Lig'de Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir yara aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Şampiyonluk yolunda umutları azalan Kanarya, gözünü transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Yönetim, gelecek yılın kadro planlamalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Fenerbahçe'de yeni sezonda hangi futbolcularla yola devam edileceği merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Sarı lacivertlilerde bu konuya dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Sabah'ın haberine göre, harekete geçen Fenerbahçeli idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisine sahip olan Göztepe ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

İrfan Göztepe ile yapılan anlaşmada 1.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Kanarya'nın söz konusu rakam için yapacağı pazarlıklarda futbolcu takası önereceği de gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

'İNŞALLAH BİR DAHA YOLUMUZ DÜŞMEZ'

İrfan Can Eğribayat, maç sonu yaşananlar nedeniyle Giresun cephesine tepki gösterdi:

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

"Saçma sapan müzükler çalıyorlar statta. F.Bahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor. Ferhat ağabeyi (Giresun kalecisi) çok severim ama bu kadar zamana oynanır mı?"

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

"Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor"

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