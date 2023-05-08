TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için sıkı pazarlık!

Süper Lig'de Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir yara aldı.
Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu.
Şampiyonluk yolunda umutları azalan Kanarya, gözünü transfere çevirdi.
Süper Lig'de Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir yara aldı.
Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu.
Şampiyonluk yolunda umutları azalan Kanarya, gözünü transfere çevirdi.
Yönetim, gelecek yılın kadro planlamalarına şimdiden başladı.
Fenerbahçe'de yeni sezonda hangi futbolcularla yola devam edileceği merak konusu olmuştu.
Sarı lacivertlilerde bu konuya dair önemli bir gelişme yaşandı.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanıp, sezonu kapatmasının ardından kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İrfan Can, kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etme isteğini yönetime bildirdi.
Sabah'ın haberine göre, harekete geçen Fenerbahçeli idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisine sahip olan Göztepe ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.
İrfan Göztepe ile yapılan anlaşmada 1.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi bulunuyor.
Kanarya'nın söz konusu rakam için yapacağı pazarlıklarda futbolcu takası önereceği de gelen bilgiler arasında.
'İNŞALLAH BİR DAHA YOLUMUZ DÜŞMEZ'
İrfan Can Eğribayat, maç sonu yaşananlar nedeniyle Giresun cephesine tepki gösterdi:
"Saçma sapan müzükler çalıyorlar statta. F.Bahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor. Ferhat ağabeyi (Giresun kalecisi) çok severim ama bu kadar zamana oynanır mı?"
"Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor"
"Yapılanları unutmayacağız, bundan sonra biz de buna göre davranacağız"
"Türk futbolu neden gelişmiyor, burada en büyük örneğini gördük. İnşallah yolumuz bir daha Giresun'a düşmez."