Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Penaltıyı koymayın bu görüntüye. Elinde oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilecek orta saha kalitesi varken ve her rakip geçiş oyunu ile O'nu avlarken, bir kişi eksik oynuyor sürekli. Liginin kaderinin yazılacağı bu stresli haftalarda bile sonucu – oyunu tutmayı başaramayan bir takımı var. Sakızını çiğnerken, eline gelen şansı nasıl harcadıklarını anlatır artık. Yazık, çok yazık…