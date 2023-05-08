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Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Biri şampiyonluk diğeri ise küme düşmemek için yarışan iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Giresunspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:38
Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – CAN PAZARI

Tam bir "can pazarı" izledik aslında. Hani; "kora kor" denir ya, öyle bir mücadele vardı. Giresunspor'un, İrfan Buz ile birlikte ligde kalmak adına son şanslarını, büyük bir direnç ve inançla sahaya koyması vardı. Bu sabırlı ve mantıklı oyuna cevap veremeyen Fenerbahçe oldu.

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Böyle bir maçta olabilecek en güzel şey geldi Fenerbahçe'nin başına. Oyun sıkışmışken penaltı geldi, öne geçtiler. 20. Dakikadan itibaren de sanki maç bitmiş gibi oynamaya başladılar. Geçen haftalardan derslerini almamış gibi. "Sarsak" defanslarının yapacağı bir hatayı akıllarına bile getirmediler.

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Halbuki, rakip bunu çok iyi biliyor ve bu fırsatı bekliyordu. Nitekim, Szalai ikramı yaptı. Jesus kendi prensiplerinde çift forvetten vazgeçmiyor. Geçmiş maçlar da ona bir mesaj vermemiş. Muhtemelen kazanılan – kaybedilen maç sayısı ile kıyaslıyor seçimini. Valencia ve Batshuayi rakip kaleye şut çekmeden çıktılar maçtan.


Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Penaltıyı koymayın bu görüntüye. Elinde oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilecek orta saha kalitesi varken ve her rakip geçiş oyunu ile O'nu avlarken, bir kişi eksik oynuyor sürekli. Liginin kaderinin yazılacağı bu stresli haftalarda bile sonucu – oyunu tutmayı başaramayan bir takımı var. Sakızını çiğnerken, eline gelen şansı nasıl harcadıklarını anlatır artık. Yazık, çok yazık…

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol "anlar oyunu"dur ve Fenerbahçe kadrosu bunu yapmayı bilemiyor. "Beceremiyor" da denilebilir aslında ama böylesine "titrek" bir defans ile… Veya bir adam bile geçemeyen, kendini boşa çıkaramayan ön taraf ile…

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"Şimdi sen düşün" diyecekleri maç sonrasında başları önde gittiler soyunma odasına. Sen kazanamıyorsan, rakip kaybetse ne olur? Hakemlerin kararlarının oluşturduğu bir zeminde, "ben yemedim, sen ye" diyen bir takım, bir teknik adam var. Bakalım daha neler göreceğiz?

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – GÜLDÜRMEYİN BENİ

Artık şu saatten sonra, "takım şöyle oynadı, böyle oynadı" demenin alemi yok. Kötü de oynasan kazanman gereken haftalar bunlar… Jesus'un diziliş ve oyuncu seçimlerindeki hatalar artık iyice başka noktalara geldi. Özellikle Arda'nın sağ tarafa hapsedilmesine tahammül edemiyorum.

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Koskoca maçı sırf bu yüzden etkisiz eleman gibi tamamladı. Özellikle sosyal medyada bir geyik var! Fenerbahçe'nin hedefi 1 milyon penaltı diye! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; bunlara kulağınızı kapatın, gülün geçin. İnanın bir ya da belki iki penaltı dışında hepsi doğru kararlardı.

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu kadar rakip ceza sahası içerisinde oynarsan rakibin hata yapma, penaltıya sebep olma ihtimali artar. Futbolcunun kötü oynayanına değil, kötü mücadele edenine çok kızıyorum. Fenerbahçe sanki şampiyonluk yarışında değilmiş gibi oynuyor.

Spor yazarları Giresunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sadece sahadakiler değil kulübedeki Jesus'da öyle… İyice şakülü kaymış durumda. Kimsenin şampiyonluğu düşündüğü filan yok. Düşmemeye oynayan takımlara verilen puanlar yüzünden şampiyonluk gitti. Giresun'u iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mı yenecek? Güldürmeyin beni!

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