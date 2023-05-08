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Sonucu hak ettik

Fenerbahçe'nin hocası Jesus, 1-1'lik beraberliği yorumladı: "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Bugünkü sonuç iyi olmadı. İyi de oynayamadık. Fazla pozisyon üretemedik, istenmeyen bir kayıp oldu. Artık bir sonraki maça bakacağız".

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Sonucu hak ettik

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, deplasmanda alınan beraberlik sonrası üzgündü. Portekizli hoca, galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını söyledi. Jesus, "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Bugünkü sonuç iyi olmadı. İyi de oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama istediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek bir şey yok" sözlerini sarf etti.


BAHANE OLAMAZ
Takımın üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadığının altını çizen Jesus, Giresunspor'un savunmasını da övdü. Tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi ama böyle durumlar olabilir. Rakip takım da iyi savunma yaptı. Süre geçirme durumu da oldu ve hakem de buna müsaade etti ama bu bizim için bir bahane değil. İstemediğimiz bir sonuçtu. Artık bir sonraki maçı düşüneceğiz."

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