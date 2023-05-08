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Puanla başladı

Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, İrfan Buz'la yeni bir başlangıca imza attı. Hakan Keleş'in yerine takımın başına geçen Buz, Fenerbahçe karşısındaki ilk maçında geçer not almayı başardı. 16. sırada yer alan Giresunspor dün akşam 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Puanla başladı
Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, İrfan Buz'la yeni bir başlangıca imza attı. Hakan Keleş'in yerine takımın başına geçen Buz, Fenerbahçe karşısındaki ilk maçında geçer not almayı başardı. 16. sırada yer alan Giresunspor dün akşam 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.
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