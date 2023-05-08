Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken sert eleştiriler yöneltti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:52
Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - PUAN KAYBI SÜRPRİZ DEĞİL

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'a yetişme şansını dün üçüncü kez değerlendiremedi.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mutlak kazanma mecburiyeti olan Fenerbahçe ilk 25 dakika hızlı oynadı. Ama alışılmış biçimde takım uyumu yerleşmediğinden yine ciddi üretkenlik sıkıntısı çekildi.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tek gol VAR'dan gelen penaltıyla atıldı. Devrenin son 5 dakikasında silkelenen Giresunspor'un yoğun baskısı ve tehlikeli gol girişimleri oldu.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aslında maçın en net pozisyonunu ilk yarı 1-0'dan sonra Giresun yakaladı. Ama Sainz boş kale önündeki arkadaşı Bajic'e pas vermeyi düşünmedi.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarı yine Giresun'un bazı atak girişimleriyle başladı. Sonra Jesus alışılmış hamlelerine başladı.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Önce 3 değişiklik yaptı. Geç yapılan değişikliklerden sonra takım biraz rahatlamıştı ki bu defa Szalai'nin hatasında rakibe bir pozisyon verildi.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aslında gol olması çok zordu ama Bajic mükemmel vurdu. Sonra Fenerbahçe'den baskı, Jesus'tan iki hamle daha. Bu baskı netice getirmeyince çok önemli iki puan kaybedildi.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün geceki puan kaybı aslında benim için sürpriz değil. Esas sürprizler Fenerbahçe'nin dün geceki gibi benzer oyunlarla kazandığı maçlardı.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus günümüz futbolunun en önemli ilkesi olan kadro istikrarını ve sistemi inkar ediyor.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Her maç değişik kadrolar, her maç 5 oyuncu değiştir, görev yerlerini değiştir…

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün geceden örnek; Ferdi sağ bek başladı, sağ açık oldu sonra sol bekte maçı bitirdi. O zaman da ortaya istikrarsız grafikler çıkıyor.

Ömer Üründül Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir de şunu söyleyeyim, Batshuayi 75 dakika 10 kişi oynattı. Sezon başından beri fizik olarak iyi değil. Bir de üstüne üstlük 2 aya yakındır da sakattı!

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