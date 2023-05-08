Arda buluşması

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Arda Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın talip olduğu ileri sürüldü. Football İnsider'ın haberine göre; Newcastle United yetkilileri, bu hafta sonu Dubai'de Arda'nın ailesiyle bir araya gelecek. Haberde; genç yıldızın tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Hollanda'nın Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarının da Arda Güler'in temsilcileriyle görüştüğü ortaya atıldı.
Fenerbahçe'ninbaşarılı ismi Arda Güler'e Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın talip olduğu ileri sürüldü. Football İnsider'ın haberine göre; Newcastle United yetkilileri, bu hafta sonu Dubai'de Arda'nın ailesiyle bir araya gelecek. Haberde; genç yıldızın tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Hollanda'nın Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarının da Arda Güler'in temsilcileriyle görüştüğü ortaya atıldı.