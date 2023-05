Giresunspor 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşadı.

Spor Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında Bitexen Giresunspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



16'ncı dakikada Mert Hakan sol köşeden korner kullandı. Ceza sahasında kafalardan seken topu önünde bulan Rossi gelişine vurdu, kaleci Ferhat Kaplan çizgi üzerinde kontrol etti. Bu pozisyon için konuk ekip oyuncuları elle oynama itirazı yaparken, oyunun durması üzerine VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu inceledikten sonra topun Arias'ın eline çarptığını tespit edip, penaltı verdi.



20'nci dakikada VAR incelemesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.



33'üncü dakikada Campuzano'nun defans arkasına pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'ın vuruşunda top yan ağlara çarpıp auta gitti.



39'uncu dakikada Serginho sağ kanattan önünü boşaltıp, yerden iyi çıkardı. Topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak gole izin vermedi.



45+3'üncü dakikada Alper Uludağ uzaktan sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği topu Bajic önünde buldu. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can bir kez daha çıkarmayı başardı.



47'nci dakikada Mejia'nın derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bajic'in ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.



68'inci dakikada Giresunspor savunmasından atılan topa Sainz hareketlendi. Szalai topu ıskalamasının ardından Serginho topa sahip oldu, pasını da ceza alanı ön çizgisine çıkardı. Bajic'in gelişine vurduğu top üst direğin içine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1



72'nci dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.



85'inci dakikada Rossi'nin penaltı noktasına gönderdiği topa King kafayı vurdu ancak kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+6'ncı dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Ferhat topu üstten kornere gönderdi.



Maça verilen 9 dakikalık uzatmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.