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Fenerbahçe’den hakem açıklaması! “Hataya tahammülümüz yok!”

Fenerbahçe kulübü, Bitexen Giresunspor’la oynayacağı karşılaşma öncesi TFF ile maçın hakemlerine çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:53
Fenerbahçe’den hakem açıklaması! “Hataya tahammülümüz yok!”

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile maçın hakemlerine yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi.

HATAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."

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