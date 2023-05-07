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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi Giresunspor maçı sonrası konuştu! "Burada yaşananlar saygısızlık"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Michy Batshuayi, Giresun'da yaşanan olaylar hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 21:34
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi Giresunspor maçı sonrası konuştu! "Burada yaşananlar saygısızlık"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Michy Batshuayi, Giresun'da yaşanan olaylar hakkında konuştu.

Michy Batshuayi: Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor.

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