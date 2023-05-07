Fenerbahçe'de Michy Batshuayi Giresunspor maçı sonrası konuştu! "Burada yaşananlar saygısızlık"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Michy Batshuayi, Giresun'da yaşanan olaylar hakkında konuştu.
Michy Batshuayi: Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Michy Batshuayi, Giresun'da yaşanan olaylar hakkında konuştu.
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