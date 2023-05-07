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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Giresunspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler kritik deplasmanda rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından ise Fenerbahçe'de Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Jesus'un maç sonu sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 21:58 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 22:02
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Giresunspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken maç sonu teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN MAÇ SONU SÖZLERİ:

İyi oynamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık. Onu da yapamadık.

Bugün fazla pozisyon üretemedik. Ancak böyle durumlar olabilir. Rakip iyi savunma yaptı. Çok fazla süre geçirme de oldu. Hakem de biraz buna izin verdi. Türkiye'de takımların yaptığı süre geçirme normal. Ancak bu tam bahane değil. İyi oynamadık.

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