Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Giresunspor maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken maç sonu teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN MAÇ SONU SÖZLERİ:

İyi oynamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık. Onu da yapamadık.

Bugün fazla pozisyon üretemedik. Ancak böyle durumlar olabilir. Rakip iyi savunma yaptı. Çok fazla süre geçirme de oldu. Hakem de biraz buna izin verdi. Türkiye'de takımların yaptığı süre geçirme normal. Ancak bu tam bahane değil. İyi oynamadık.